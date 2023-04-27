Генштаб: ВСУ отбили 35 атак врага, авиация ударила по российскому ЗРК

С начала суток 27 апреля российские оккупационные войска совершили 35 попыток штурма на трех направлениях, получили отпор, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба.

За эти сутки противник нанес 25 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Также, ночью, враг нанес 5 ракетных ударов по Николаеву, в результате чего есть пострадавшие среди мирного населения, были разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток совершил более 35 атак на указанных участках фронта, однако все они были отражены подразделениями сил обороны.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, украинские воины мужественно держат оборону.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах РФ.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Серебрянского лесничества.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные атаки в направлении Богдановки.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Осуществил обстрелы населенных пунктов, недалеко от линии боевого соприкосновения.

В свою очередь авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Было сбито 5 вражеских БпЛА различного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.