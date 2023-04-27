В "Укрэнерго" предупредили о возможности летнего дефицита энергетики

Из-за российских обстрелов по инфраструктуре Украины энергетическая система все еще находится в сложном положении. Это может привести к дефициту электроэнергии летом, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона.

Он напомнил, что дефицит электроэнергии является сезонным явлением. При этом в Украине в течение сезона весны и лета наблюдается избыток мощности.

"Тогда Украина способна экспортировать электроэнергию, а осенью-зимой – дефицит. А вот в этом году из-за повреждений наших электростанций мы можем видеть дефицит и летом и его нужно будет компенсировать увеличением мощностей на электростанциях, а также импортом электроэнергии" , – сказал Кудрицкий.

Напомним, ранее стало известно, что с понедельника, 17 апреля, Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию.

Также мы писали, что на прошлой неделе Украина начала снова поставлять электроэнергию в Польшу и Молдову.