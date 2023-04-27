Шмыгаль провел встречу с главой Минобороны Италии: что обсудили

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с Министром обороны Итальянской Республики Гвидо Крозетто. Они обсудили сотрудничество в области обороны и евроатлантическую интеграцию Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет его Telegram-канал.

"Ценим поддержку Украины со стороны Италии на пути в НАТО. Украинская армия при поддержке союзников уже внедряет лучшие стандарты Альянса и на практике доказывает преимущество этих стандартов в войне с Россией" , - написал Шмыгаль.

Он также рассказал, что поблагодарил Италию за шесть пакетов военно-технической помощи.

"Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества с Италией как с одним из ключевых союзников в оборонной сфере" , – подчеркнул премьер.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Рим, где принял участие в конференции по восстановлению Украины.

Италия стала одним из кандидатов на проведение конференции по восстановлению Украины в 2025 году.