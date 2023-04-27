Кулеба: Молдова присоединится к созданию спецтрибунала над РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу со своим молдавским коллегой Ником Попеску в четверг, 27 апреля, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает его Twitter.

По его словам, на встрече были обсуждены шаги по ускорению вступления Украины в ЕС.

"Он проинформировал меня о решении Молдовы присоединиться к Основной группе по созданию Специального трибунала для преступления агрессии против Украины. Сейчас там 35 штатов" , – написал Кулеба.

Productive talks with good colleague and friend @NicuPopescu . Объявленные шаги необходимы для Open EU Accession Talks в 2023. Он писал я о Moldova влечение к своей группе на создании специальной полиции для потери агрессии по Украине. 35 states now. pic.twitter.com/l4xSAgGvHv — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 27 апреля 2023

Напомним, генпрокурор Украины Андрей Костин призвал судить российского диктатора Владимира Путина в рамках трибунала заочно.

Ранее Международный уголовный суд выписал ордер на арест Путина. Теперь более 120 стран, являющихся подписантами Римского устава, должны арестовать диктатора, если он появится на территории их стран.