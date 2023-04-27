Верещук: Жилье более 2,5 млн украинцев повреждено или разрушено

Из-за агрессии России жилье более 2,5 млн украинцев повреждено или полностью разрушено, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.

"Когда мы говорим о разрушенном или поврежденном жилье, то таких людей 2,5 млн — это большое количество. Когда мы говорим о полностью разрушенном жилье, то, что сегодня есть в реестре, — это 170 тыс. человек. И это без учета временно оккупированные территории, где мы еще не можем сосчитать разрушенное жилье" , — сказала она.

По ее словам, на сегодняшний день построено 25 модульных городков, где проживает около 5 тысяч человек. Еще 200 тыс. граждан проживают в местах компактного проживания.

Еще одним вызовом, по ее мнению, является трудоустройство переселенцев.

"Из числа трудоспособного населения среди ВПЛ у нас 66% не имеют работы… Мы понимаем, что именно государству нужно прилагать усилия, искать инструменты для работодателей. Нам нужно найти возможности переквалифицировать людей, которые не имеют возможности сделать это за свой счет" , – добавила она.

Как сообщалось, по состоянию на 10 апреля в Украине было зарегистрировано 4.8 млн внутренне перемещенных лиц, 1 млн из которых — дети.