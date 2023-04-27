Воздушные силы: Второй дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство

Второй дивизион зенитно-ракетного комплекса "Patriot" также заступил на боевое дежурство в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП.

"Говорят есть запрет ГШ "селфиться" на фоне техники! Извините, не удержался. Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе! Усиливаем ПВО, приближаем победу".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил УП, что второй дивизион ЗРК "Patriot" предоставленный международными партнерами, уже выполняет боевую работу на одном из направлений, которое определило военное руководство.

23 апреля Юрий Игнат отметил, что один дивизион зенитно-ракетного комплекса "Patriot" уже заступил на боевое дежурство в Украине, другие находятся в пути.

Справка:

Дивизион ЗРК Patriot состоит из командного пункта, радара, и пусковых установок (может быть до 8-ми ПУ), каждая из которых имеет по 4 пусковых контейнера с ракетами различных типов (против баллистики, против аэродинамических целей (самолеты и вертолеты)).