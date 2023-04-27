Путин разрешил депортировать из оккупированной Украины лиц без гражданства РФ

Президент России Владимир Путин 27 апреля подписал указ, согласно которому в оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей могут быть выдворены лица, не получившие российский паспорт, которые угрожают безопасности РФ, сообщает Деловая столица.

Документ обнародован на сайте правовой информации.

Так, жители оккупированных территорий Украины, которые не приняли российское гражданство, признаются иностранцами и могут быть выдворены из России, если будут создавать угрозу ее национальной безопасности. Это, в частности, призывы к насильственному изменению основ конституционного строя РФ, планирование или финансирование терактов либо экстремистских преступлений. Это же касается тех, кто непосредственно ведет такую деятельность, помогает в ней или по-иному ее поддерживает.

Эти меры распространяются и на лиц, посягающих на общественный порядок, в том числе участвующих в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях или пикетах. В отношении всех таких граждан могут приниматься "решения о депортации, реадмиссии, административном выдворении из РФ, неразрешении въезда в РФ, сокращении срока временного пребывания, нежелательности пребывания (проживания) в РФ, лишении статуса беженца или временного убежища, об аннулировании вида на жительство".

В случае принятия такого решения человек обязан выехать с захваченной территории в течение трех календарных дней со дня уведомления.

Как сообщалось, российские оккупанты проваливают определенные темпы паспортизации на захваченных украинских территориях и прибегают к новым методам принуждения.