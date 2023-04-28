В Молдове составили "черный список" россиян: кому запрещают въезд в страну

В Молдове составили список россиян, которым запрещен въезд в страну﻿. Об этом рассказал премьер-министр Молдовы Дорин Речан, сообщает Деловая столица.

По его словам, в "черный список" внесли российских чиновников и известных артистов, поддерживающих вторжение России в Украину. В частности, среди невъездных — Филипп Киркоров и Игорь Чайка.

Речан добавил, что в список внесли и президента России Владимира Путина.

"У нас длинный список, и всех людей из него мы будем отправлять домой. РФ не может указывать нам, что мы должны или можем делать. Республика Молдова — свободная и суверенная страна. Каждый должен знать свое место" , — подчеркнул премьер.

Он отметил, что хотя перечень не обнародован, попавшие в него лица об этом знают.

Дорин Речан также не исключает, что черный список появится в открытом доступе.