Британская разведка: Почему в РФ отменили Армейские международные игры

Россия могла отказаться проводить в 2023 году традиционные Армейские международные игры из-за опасений, как это воспримут на фоне неудач на фронте, и риска выиграть меньше медалей из-за того, что много опытных танкистов погибли в Украине.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 28 апреля, сообщает Украинская правда.

Разведка напоминает, что на прошлой неделе в росСМИ появилась информация о том, что в 2023 году Россия решила не проводить Армейские международные игры, которым пыталась создать имидж "военных Олимпийских игр" и которые особенно известны из-за так называемого танкового биатлона.

"Скорее всего, Россия отменила игры в основном из-за опасений, что событие воспримут как легкомысленное и неуместное в военное время" , – отмечают аналитики, напомнив, в частности, прошлогоднюю критику от бывшего главаря донецких боевиков Игоря Гиркина-Стрелкова в адрес российского министерства обороны.