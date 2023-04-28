В Умани российская ракета разрушила многоэтажку: 10 погибших
В Умани Черкасской области российская ракета попала в жилой дом, 10 человек, среди которых ребенок, погибли, еще 18 – травмированы.
"Этим утром оккупанты атаковали Черкасскую область. Есть два попадания крылатых ракет в Умани: в жилой дом и складские здания", - сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец.
В Умани на месте попадания российской ракеты в жилой дом работают службы ГСЧС, полиция и медики.
По состоянию на 10:05 спасатели достали из-под завалов дома в Умани тела еще 3 человек, таким образом количество жертв российской атаки возросло до 10. Среди них 1 ребёнок.
В ГСЧС уточнили, что среди погибших – ребенок 2013 года рождения.
Также пострадали 18 человек (из них 11 госпитализированы) и спасены 17 человек (из них трое детей).
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ракетного удара по Умани повреждены около 10 многоквартирных домов.
В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами до сих пор остаются люди.
"Этот российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают. Мы не забудем ни одно преступление, не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности", - заявил президент Зеленский.