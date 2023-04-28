Залужный: ВСУ уничтожили ночью 21 вражескую ракету

Во время ночной воздушной атаки российских оккупантов украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет типов Х-101 и Х-555, а также 2 дрона. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.

"Около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 района Каспийского моря.

Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня" , - написал главком ВСУ.

Залужный отметил, что цели уничтожены в зонах ответственности воздушных командований "Центр", "Восток" и "Юг".