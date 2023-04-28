В дронах Shahed нашли технологию, украденную Ираном 20 лет назад

В беспилотниках Shahed-136, проданных Ираном России, обнаружили двигатель, основанный на немецкой технологии, украденной почти 20 лет назад.﻿﻿ Об этом пишет CNN со ссылкой на британскую организацию Conflict Armament Research (CAR), сообщает Украинская правда.

С ноября прошлого года по март 2023 года Conflict Armament Research исследовала компоненты 20 иранских беспилотников и боеприпасов в Украине, около половины из которых - Shahed-136.

Двигатель был разработан иранской компанией Oje Parvaz Mado Nafar, известной как Mado, базирующейся в городе Шокухие в провинции Кум. В декабре прошлого года компания попала под санкции Великобритании, США и Европейского Союза.

Двигатель Mado MD-550, найденный в Украине в декабре прошлого года.

Исследователи CAR обнаружили маркировку Mado на колпачках свечей зажигания в двигателях беспилотника, а также последовательности серийных номеров, которые использует Mado.

Как сообщает СNN, по данным западных правительств и ООН, "Mado" играет решающую роль в иранской индустрии беспилотников. Такую же последовательность серийных номеров также заметили следователи ООН, изучавшие атаки беспилотников на Саудовскую Аравию, вероятно, совершенные союзниками Ирана из числа хуситов в Йемене, а также ракетные атаки на Абу-Даби в прошлом году.

Аналитик по вопросам Персидского залива в CAR Таймур Хан рассказал CNN, что иранские системы БПЛА постоянно совершенствуются и модернизируются и "доказали, что они становятся все более точными с точки зрения систем наведения и нацеливания, а также возможностей противодействия глушению".

Конструкция двигателя свидетельствует, что на протяжении лет Иран прилагал значительные усилия для приобретения западных технологий для своих беспилотников и ракет, несмотря на широкомасштабные международные санкции.

В 2006 году Иран незаконно приобрел двигатели для беспилотников немецкой компании Limbach Flugmotoren. Три года спустя иранский инженер Юсеф Абуталеби объявил, что его компания создала двигатель для БПЛА.

По данным CAR, компания, похоже, пыталась скрыть свою роль в создании дронов Shahed. Расследователи обнаружили, что оригинальные серийные номера на компонентах беспилотников, найденных в Украине, были стерты, очевидно, с целью скрыть их происхождение.

"Эти модификации помешали следователям выявить сети закупок, которые способствуют международным поставкам ключевых компонентов в Иран" , - говорится в отчете CAR.

Кабели в двигателе, задокументированные в Киеве 20 января 2023 года.

Среди других западных компонентов, приобретенных и скопированных Ираном, - части ракет чешского производства. В отчете экспертов ООН в 2020 году говорится, что двигатель иранских ракет Quds-1, которые использовались в атаках на саудовские нефтеперерабатывающие заводы в прошлом году, был "нелицензионной копией реактивного двигателя TJ-100, произведенного компанией PBS Velká Bíteš" в Чехии.

Эксперты утверждают, что чешский двигатель также был установлен на иранской ракете Heidar-2.

Компания заявила, что никогда не поставляла двигатель в Иран или Йемен. В то же время, как отмечает издание, Иран стал "экспертом в уклонении от контроля" за технологиями, в некоторых случаях используя подставные компании. Группа экспертов ООН установила, что детали, экспортированные чешским производителем в компанию в Гонконге в 2010 году, оказались в иранских ракетах, которые были использованы в 2019 году.

Таймур Хан из CAR говорит, что Иран "приобрел западные компоненты и технологии для своей программы БПЛА, воспользовавшись отсутствием прозрачности цепочки поставок", что делает идентификацию компонентов критически важным методом в совершенствовании экспортного контроля и санкционных механизмов.

СNN пишет, что доходы от продажи сотен беспилотников Shahed-136 России, вероятно, будут реинвестированы в дальнейшее совершенствование отрасли.

Хан считает, что "учитывая тот факт, что Россия захватывает на поле боя современное западное оружие - такое как противотанковая ракета Javelin - и что между двумя странами растет военное сотрудничество, а Иран имеет доказанные "достижения" в этом отношении, вполне вероятно, что они будут сотрудничать над копированием этих типов систем".

"Существует также вероятность того, что Россия использует свое сотрудничество с Ираном для развития собственного потенциала военных беспилотников.