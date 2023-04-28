Летом в энергосистеме может возникнуть дефицит - Укрэнерго

Хотя весна и лето традиционно являются сезонами с избыточной мощностью в энергосистеме, в этом году дефицит может образоваться и летом из-за повреждения оборудования. Об этом сказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Обычно в течение весны и лета наблюдается избыток мощности, который позволяет Украине экспортировать электроэнергию, но в этом году из-за значительных повреждений электростанций может возникнуть дефицит и летом.

"Ремонтная кампания весны-лета 2023 года будет одной из самых сложных. На это влияют масштабные разрушения, которым подверглась энергосистема зимой, и то, что в оккупации остается несколько крупных электростанций" , - отметил Кудрицкий.

Мощности этих электростанций не хватало зимой и не хватает сейчас, добавил он. В Украине будут активировать все имеющиеся генерирующие мощности, чтобы поддерживать баланс энергосистемы в период ремонтов.

Кудрицкий уточнил, что дефицит будет компенсироваться увеличением мощности на тепловых электростанциях, которые будут доступны нам. Также возможно, что вместо экспорта электроэнергии, который сейчас осуществляется, будет активирован импорт для покрытия потребления.