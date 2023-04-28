Подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии – Резников

Подготовка Украины к контрнаступлению находится на завершающей стадии.﻿﻿ Об этом министр обороны Алексей Резников сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает Украинская правда.

"Подготовка завершается, потому что кроме оружия и военной техники еще должно быть освоение ее нашими военнослужащими. Мы очень современные системы получили...

Напомню, что кроме танковой коалиции (куда в первую очередь входят танки Leopard-2 плюс Challenger, а Leopard-1 чуть позже приедут), мы ждем еще потом Abrams. Но Abrams в этом контрнаступлении участвовать не будут, думаю. Но наши экипажи уже поехали на учения.

Но, кроме того, у нас большое количество бронированных машин разного типа: БТР и БМП. Это и Bradley, и Marder, и Stryker, и CV 90 из Швеции будут. Там завершаются еще курсы подготовительные.

Сама техника объявлена, подготовлена и частично поставлена. А есть техника, на которой завершаются учебные программы, и уже тогда экипажи вместе с ней пробудут, когда будет определено время и место.

Но скажем так: если в глобальном смысле, то в высоком процентном режиме мы готовы" , - заявил министр.

Он отметил, что решение о дате и месте начала контрнаступления примет Генеральный штаб.