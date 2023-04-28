Ракетная атака россиян не нанесла ущерба энергосистеме - Укрэнерго

Ракетная атака россиян утром в пятницу не повредила энергетическую инфраструктуру и не привела к необходимости отключений света у потребителей. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

В то же время остается сложной ситуация на востоке Украины, где из-за обстрелов получил повреждения энергетический объект.

Выработки электроэнергии пока достаточно для покрытия потребления.

Паводок спадает, но гидроэлектростанции продолжают работать не только для покрытия пиков потребления утром и вечером, но и в течение всех суток.

Также продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову, продолжается незначительный импорт из Словакии.

Ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, которые подверглись российским атакам. В результате 15 ракетных и 18 дроновых атак энергосистема получила беспрецедентные повреждения, и для восстановления необходимо много ресурса и времени.

Напоминаем, в ночь на 28 апреля Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам: в тылу пострадали гражданские здания в Умани, Украинке и Днепре - там погибли по меньшей мере 12 человек, еще трое погибших - на Херсонщине и Харьковщине. На Черниговщине разрушен мост