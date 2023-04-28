Зеленский поручил Залужному отправить тыловых военкомов на фронт

Тыловых военкомов из центров комплектаций будут отправлять на фронт, а на их места будут ставить бойцов, получивших ранения. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает Укринформ.

"Есть одна из простых рекомендаций президента Украины. Он дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залужному – подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят (в центрах комплектаций – ред.) отправлять как военнослужащих на линию фронта.