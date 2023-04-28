Количество жертв в Умани возросло до 16, из них трое – дети
По состоянию на 14:00 спасатели достали из-под завалов дома в Умани еще два тела, таким образом количество жертв российской атаки возросло до 16, из них трое – дети.
"По состоянию на 14:00 из-под завалов жилого дома деблокировано тело погибшего человека.Всего погибло 16 человек (из них 3 ребенка), пострадало 18 человек (из них 9 остаются госпитализированы), спасены 17 человек (из них 3 ребенка) и изъят 1 фрагмент тела", - сообщили в ГСЧС.
Также пострадали 18 человек (из них 11 госпитализированы) и спасены 17 человек (из них трое детей).
Спасатели развернули 2 пункта оказания помощи населению. Работает 3 психолога ГСЧС.
К разбору завалов привлечено 148 человек и 36 единиц техники, в том числе 2 кинологических расчета.