Количество жертв в Умани возросло до 17, из них трое – дети (Обновлено)

По состоянию на 14:47 спасатели достали из-под завалов дома﻿ в Умани еще два тела, таким образом количество жертв российской атаки возросло до 17, из них трое – дети.

"Спасатели достали из-под завалов еще двух погибших: на данный момент имеем 17 убитых россиянами мирных жителей Умани. Спасательная операция продолжается" , - сообщил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Также пострадали 18 человек (из них 11 госпитализированы) и спасены 17 человек (из них трое детей).

Спасатели развернули 2 пункта оказания помощи населению. Работает 3 психолога ГСЧС.

К разбору завалов привлечено 148 человек и 36 единиц техники, в том числе 2 кинологических расчета.