Количество жертв в Умани возросло до 21, из них трое – дети (Обновлено)
По состоянию на 18:00 спасатели достали из-под завалов дома в Умани еще два тела, таким образом количество жертв российской атаки возросло до 21, из них трое – дети.
"Спасатели достали из-под завалов еще двух погибших: на данный момент имеем 21 убитых россиянами мирных жителей Умани. Спасательная операция продолжается", - сообщил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.
Также пострадали 18 человек (из них 11 госпитализированы) и спасены 17 человек (из них трое детей).
Спасатели развернули 2 пункта оказания помощи населению. Работает 3 психолога ГСЧС.
К разбору завалов привлечено 148 человек и 36 единиц техники, в том числе 2 кинологических расчета.