В РФ будут лишать приобретенного гражданства за "дискредитацию армии"
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон "О гражданстве РФ", предусматривающий лишение приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии и совершение действий, создающих угрозу стране, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Отмечается, что приобретенного гражданства в России будут лишать за:
- публичные призывы к действиям против территориальной целостности России;
- дискредитацию российской армии;
- участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации;
- публичные призывы к экстремизму;
- посягательство на жизнь государственного деятеля;
- организацию вооруженного мятежа с целью насильственного изменения конституционного строя;
- действия, угрожающие безопасности России;
- содействие диверсионной деятельности;
- прохождение обучения с целью диверсионной деятельности;
- организацию диверсионной деятельности.
Ранее режим Александра Лукашенко в Беларуси также недавно приказал лишать гражданства тех белорусов, которые якобы обвинялись в "экстремистской деятельности" за рубежом.