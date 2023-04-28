В РФ будут лишать приобретенного гражданства за "дискредитацию армии"

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон "О гражданстве РФ", предусматривающий лишение приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии и совершение действий, создающих угрозу стране, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Отмечается, что приобретенного гражданства в России будут лишать за:

публичные призывы к действиям против территориальной целостности России;

дискредитацию российской армии;

участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации;

публичные призывы к экстремизму;

посягательство на жизнь государственного деятеля;

организацию вооруженного мятежа с целью насильственного изменения конституционного строя;

действия, угрожающие безопасности России;

содействие диверсионной деятельности;

прохождение обучения с целью диверсионной деятельности;

организацию диверсионной деятельности.

Ранее режим Александра Лукашенко в Беларуси также недавно приказал лишать гражданства тех белорусов, которые якобы обвинялись в "экстремистской деятельности" за рубежом.