ОВА: В Черкасской области объявлен трехдневный траур после атаки РФ на Умань

В Черкасской области объявили трехдневный траур после попадания российской ракеты в многоэтажку в Умани утром 28 апреля, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

"Страшная трагедия для всей Черкасской области. Объявляем в области трехдневный траур".

Продолжается спасательная операция. По состоянию на 14:47 известно о 17 погибших.

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