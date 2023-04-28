ОВА: В Черкасской области объявлен трехдневный траур после атаки РФ на Умань
В Черкасской области объявили трехдневный траур после попадания российской ракеты в многоэтажку в Умани утром 28 апреля, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.
"Страшная трагедия для всей Черкасской области. Объявляем в области трехдневный траур".
Продолжается спасательная операция. По состоянию на 14:47 известно о 17 погибших.
Предыстория:
- 28 апреля в Умани Черкасской области российская ракета попала в жилой дом. Руководитель МВД Игорь Клименко с места происшествия сообщил, что оккупанты ударили по дому в Умани ракетой Х-101. В результате этого обвалился целый подъезд, где было зарегистрировано 109 человек. Уничтожено полностью 27 квартир. Также сгорели дотла или повреждены более 33 авто. Спасатели делают все, чтобы как можно быстрее разобрать завалы.