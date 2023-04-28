Кулеба просит партнеров ускориться с началом обучения украинских пилотов на F-16

Глава МИД Дмитрий Кулеба просит друзей Украины ускорить принятие решения об обучении украинских пилотов на истребителях F-16, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Одессе.

28 апреля по приглашению министра Кулебы проходит совместный визит в Одессу глав МИД Латвии, Дании, Эстонии, Исландии, Литвы, Норвегии, Швеции и заместителя госсекретаря МИД Финляндии.

В присутствии коллег министр напомнил о брифинге вице-адмирала Неижпапы, командующего ВМС Украины, где он говорил о важности самолетов F-16 и вообще западных самолетов для обеспечения безопасности неба над Черным морем.

"Я обратился к коллегам с просьбой как к друзьям Украины, как стран, которые являются операторами современных западных боевых самолетов, в том числе F-16, я обратился к ним с просьбой приложить все усилия для ускорения принятия решения о начале тренировки украинских пилотов прежде всего на самолетах F-16, что в свою очередь со временем приведет к принятию решения о предоставлении таких самолетов Украине" , – заявил Кулеба.

"Мы должны сбросить Россию с неба" , – подчеркнул министр.

По его словам, для этого Украине нужны не только системы ПВО, которыми с ней уже поделились друзья, но и боевые самолеты.

"Боевые самолеты нужны нам для прикрытия наших боевых бригад, которые пойдут в контрнаступление. Боевые самолеты нужны нам для защиты Черного моря и наших прибрежных территорий" , – отметил Кулеба.

"Имею ощущение, что коллеги благосклонно относятся к этому вопросу, за что я им очень благодарен" , – добавил он.

Как сообщалось, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает ночные ракетные удары России по мирным городам еще одним доказательством необходимости вооружить Украину F-16.