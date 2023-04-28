Кулеба призвал не рассматривать контрнаступление как финальную битву

Глава МИД Дмитрий Кулеба призывает союзников не рассматривать ожидаемое контрнаступление как финальную битву в войне с Россией, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Одессе.

28 апреля по приглашению министра Дмитрия Кулебы проходит совместный визит в Одессу глав МИД Латвии, Дании, Эстонии, Исландии, Литвы, Норвегии, Швеции и заместителя госсекретаря МИД Финляндии.

"Это контрнаступление не должно рассматриваться как финальная битва. Финальной будет та битва, результатом которой станет освобождение всей территории Украины. Но этот вывод можно будет сделать только после окончания битвы, а не в начале" , – сказал Кулеба.

По его словам, те, кто сейчас говорит об определяющей битве, искажают общую картину.

"В конце мы сможем сказать, удалось ли нам достичь наших целей, или нам нужно другое контрнаступление. Мы будем бороться, пока не освободим наши территории. Если нам для этого потребуется одно контрнаступление, то это будет одно контрнаступление. Если потребуется два или больше – будет два или больше" , – заявил министр.

"Это не конфликт, который можно поставить на паузу" , – добавил он, отметив, что этот вариант уже был опробован между 2014 и 2022 годом.

"Откладывание решений закончилось полномасштабным вторжением России и атакой на глобальный порядок безопасности. Поэтому мы будем бороться до победы" , – заявил Кулеба.

Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба просит друзей Украины ускорить принятие решения об обучении украинских пилотов на истребителях F-16.