В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит карта тревог, глава ОП Андрей Ермак в Telegram.

По данным УП, зафиксирован взлет самолетов стратегической авиации в России.

Ермак написал об угрозе нового ракетного удара.

Что предшествовало:

Рано утром 28 апреля Россия нанесла новый удар по Украине, выпустив 23 крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации. 21 ракету уничтожила украинская ПВО. 2 ракеты попали по Умани Черкасской области, обломки ракет нанесли разрушения в Киевской области и в Днепре, где погибли молодая женщина и 3-летний ребенок.