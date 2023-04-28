Кулеба: Северная Македония присоединилась к созданию спецтрибунала над РФ
Северная Македония стала 36-й страной, которая присоединилась к группе стран, выступающих за создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Я благодарен нашим македонским друзьям за то, что они присоединились к нашей борьбе за справедливость. Поддержка Специального трибунала продолжает набирать обороты", – говорится в сообщении.
Накануне Кулеба во время визита в Кишинев заявил, что власти Молдовы приняли решение присоединиться к группе по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас настаивает на создании специального трибунала, а не "гибридного трибунала", для привлечения к ответственности президента РФ Владимира Путина и других российских лидеров за преступление агрессии.
Как известно, "гибридный трибунал" мог бы совместить национальную юрисдикцию Украины и процесс на основе международного права с судьями из разных стран.
Киев не поддерживает "гибридный трибунал" для Путина, который продвигает Запад.