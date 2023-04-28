Кулеба: Северная Македония присоединилась к созданию спецтрибунала над РФ

Северная Македония стала 36-й страной, которая присоединилась к группе стран, выступающих за создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Я благодарен нашим македонским друзьям за то, что они присоединились к нашей борьбе за справедливость. Поддержка Специального трибунала продолжает набирать обороты" , – говорится в сообщении.

North Macedonia has become the 36th country to join the collation on the establishment of a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. I appreciate our Macedonian friends joining our fight for justice. Support for the Special Tribunal keeps gaining steam. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 28, 2023

Накануне Кулеба во время визита в Кишинев заявил, что власти Молдовы приняли решение присоединиться к группе по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас настаивает на создании специального трибунала, а не "гибридного трибунала", для привлечения к ответственности президента РФ Владимира Путина и других российских лидеров за преступление агрессии.

Как известно, "гибридный трибунал" мог бы совместить национальную юрисдикцию Украины и процесс на основе международного права с судьями из разных стран.

Киев не поддерживает "гибридный трибунал" для Путина, который продвигает Запад.