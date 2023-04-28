Воздушные силы объяснили, почему в пятницу вечером прозвучала воздушная тревога

Масштабную воздушную тревогу вечером пятницы объявляли из-за активности стратегической, тактической и дальней авиации врага, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии УП.

Вечером 28 апреля ПВО Украины зафиксировала активность стратегической, тактической и дальней авиации противника.

Учитывая вероятное время подлета в случае запуска ракет, было принято решение объявить воздушную тревогу на большей части территории Украины.

"Взлетали два стратегических бомбардировщика Ту-95, два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Также на севере Украины вблизи линии фронта была зафиксирована активность истребителей Су-30 и Су-35".