В ООН призвали Россию приостановить принудительную мобилизацию и расизм

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обратился в Россию с призывом немедленно прекратить принудительную мобилизацию, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации.

Кроме того, Комитет призвал российские власти предоставить компенсацию и гарантии неповторения пострадавшим от мобилизации. Также Комитет зафиксировал факт разжигания со стороны РФ расовой ненависти и распространения расистских стереотипов по отношению к этническим украинцам.

В ведомстве призвали Россию начать расследование заявления о нарушении прав человека, совершенных во время войны в Украине и других вооруженных конфликтов, в которых РФ участвует или "была привлечена". В отчете обратили внимание на нарушения прав человека, совершенные как военными Российской Федерации, так и ее частными военными кампаниями.

Россию призывают пересмотреть закон "О борьбе с экстремистской деятельностью" и статьи Уголовного кодекса по установлению четкого определения "экстремистской деятельности".

Ранее сообщалось, что Комитет ООН заявил о глубокой обеспокоенности нарушениями прав человека российскими войсками и частными военными компаниями в Украине. Речь идет о насильственных похищениях, пытках, изнасилованиях и казнях.

Ранее мы писали о том, что, по словам комиссара Совета Европы по правам человека Дунья Миятовича, ни одна правозащитная организация не имеет доступа на территорию России, чтобы поспособствовать возвращению детей.

Между тем, Россия хочет отправить якобы на отдых более 26 тысяч детей с оккупированных территорий Украины.