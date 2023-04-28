Зеленский раскритиковал запрет отдельных стран ЕС на импорт зерна из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал запрет отдельных европейских государств на ввоз украинской аграрной продукции, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит видеообращение Зеленского.

"Обсудили с президентом Евросовета ситуацию вокруг деструктивного, по моему мнению, запрета отдельными государствами ввоза нашей аграрной продукции.

Я подчеркиваю, что это не только нарушает имеющееся Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, но и дает опасную надежду Кремлю. Надежду на то, что в нашем общем европейском доме чьи-то ошибочные решения могут господствовать над общими интересами.

Сейчас, когда Россия нарушает свободу торговли, пытается заблокировать поставки аграрной продукции на мировой рынок, точно не время кому-либо следовать за государством-злом, делать что-то похожее.

Надо найти нормальный, в европейском духе, конструктивный выход из этой ситуации. Непростой.

Такое решение, которое учитывало бы интересы всех наших стран и Европы в целом. Мы обсудили, как это можно сделать, какое это может быть решение, и постоянно контактируем со всеми партнерами".