Правительство Дании выделит 1 миллиард евро на восстановление Украины

Правительство Дании запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год, в рамках которой выделит один миллиард евро, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра иностранных дел Дании Ларса Люкке Расмуссена на пресс-конференции в Одессе.

Он заявил, что главной целью программы является восстановление Украины. При этом особое внимание в восстановлении будет уделено Николаеву.

Глава МИД Дании подчеркнул, что осуждает российские ракетные удары по Николаеву, но они придают решимость Дании поддерживать Украину.

"Украина напоминает нам, что свобода не дается даром. За свободу нужно бороться. Пока вы боретесь, Дания будет с вами" , - сказал он.

Ранее сообщалось, что Дания вместе с Нидерландами планирует передать Украине 14 танков Leopard 2. Однако они могут быть поставлены только в начале 2024 года.