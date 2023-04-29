СМИ: Демократы призывают Байдена передать Украине истребители F-16

Однопартийцы президента США Джо Байдена давят на него, требуя принять решение об отправке в Украину истребителей F-16 и ракет большой дальности, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Hill.

Члены Конгресса от Демократической и Республиканской партий призвали Байдена поставить Украине реактивную артиллерию большой дальности ATACMS и современные истребители F-16, пишет издание.

"Эта техника может быть ключевой для защиты украинского народа и любого наступления на российские позиции, утверждают законодатели, и некоторые военные лидеры США с этим соглашаются" , – пишет издание.

The Hill называет ведущих деятелей Демократической партии, которые больше всего давят на Байдена. Это – Джейсон Кроу, Ричард Блументаль, Шелдон Уайтхаус, Джаред Голден и Марк Келли.

Несмотря на призывы, отмечает издание, Белый дом своей позиции пока не изменил, отказавшись поставлять Украине ATACMS и F-16.

"Однако обещание США в январе предоставить Украине боевые танки M1 Abrams в начале этой весны, после нескольких месяцев сопротивления со стороны Белого дома, дало повод для оптимизма, что администрация может предоставить еще более тяжелое вооружение" , – пишет The Hill.

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