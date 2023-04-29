ISW объяснил, зачем Путин разрешил депортацию с оккупированных территорий

Указ президента РФ Владимира Путина, который позволяет после 1 июля 2024 года депортацию с оккупированных территорий людей без российского гражданства, направлен на то, чтобы стимулировать местных жителей получать паспорта РФ, а также создает условия для депортации украинцев со своих территорий, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Институт изучения войны.

Владимир Путин 27 апреля подписал указ, который кодифицирует условия для дальнейшей массовой депортации в Россию жителей оккупированных районов Украины, говорится в отчете института.

Отмечается, что российский президент подписал указ "Об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", который определяет тех, кто проживает на оккупированных Россией территориях, кто заявил о желании сохранить свое гражданство и отказывается от получения российских паспортов, как "иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ".

Указ предусматривает, что такие лица могут продолжать проживать на оккупированных территориях до 1 июля 2024 года, допуская, что после этой даты они могут быть депортированы.

"Этот указ кодифицирует принудительные методы поощрения жителей оккупированных территорий к получению российских паспортов, а также создает условия для депортации украинцев, которые не соглашаются стать гражданами РФ" , – считают аналитики ISW.

В институте отметили, что российские власти также продолжают другие попытки депортации украинцев, в частности детей.

ISW продолжает считать, что все усилия, направленные на депортацию украинцев в Россию, могут нарушать Женевскую конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказания за него, а также могут быть целенаправленной кампанией по этническим чисткам.