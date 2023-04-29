Генштаб: В Украине уничтожены уже 190 тысяч российских вояк

В течение суток 28 апреля в Украине россияне потеряли своих 580 вояк и десятки единиц техники, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 190040 (+580) человек ликвидировано,

танков - 3697 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 7184 (+3) ед,

артиллерийских систем - 2908 (+3) ед,

РСЗО - 543 (+0) ед,

средства ПВО - 294 (+0) ед,

самолетов - 308 (+0) ед,

вертолетов - 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2471 (+4),

крылатые ракеты - 932 (+21),

корабли / катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5836 (+17) ед,

специальная техника - 355 (+2).

Данные уточняются.