Генштаб: В Украине уничтожены уже 190 тысяч российских вояк
В течение суток 28 апреля в Украине россияне потеряли своих 580 вояк и десятки единиц техники, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 190040 (+580) человек ликвидировано,
- танков - 3697 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 7184 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 2908 (+3) ед,
- РСЗО - 543 (+0) ед,
- средства ПВО - 294 (+0) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2471 (+4),
- крылатые ракеты - 932 (+21),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5836 (+17) ед,
- специальная техника - 355 (+2).
Данные уточняются.