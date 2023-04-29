Bloomberg: Европа ужесточает политику в отношении Китая, следуя за Вашингтоном

Уязвленные тесными связями Китая с президентом Владимиром Путиным и его репрессиями внутри страны, европейские страны вводят новые ограничения на китайский экспорт и инвестиции, что больше соответствует стратегии, отстаиваемой Вашингтоном, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается в материале, такие страны, как Германия и Италия, следуют примеру Нидерландов и изучают введение экспортного и инвестиционного контроля, принятого в США. Основной движущей силой является продолжающийся союз Китая с Россией, несмотря на вторжение в Украину, а также его предполагаемая агрессия за границей и против собственного народа.

Это изменение равнозначно серьезному сдвигу для континента, который ранее сдерживался стремлением США разорвать экономические связи с Китаем. Хотя важные разногласия остаются, они отражают растущее разочарование - и чувство уязвимости - по отношению к лидерам второй по величине экономики мира по мере того, как бушует конфликт в Украине.

Это изменение сопровождалось гораздо более критическими публичными комментариями со стороны высокопоставленных чиновников, которые ранее опасались высказываться против Пекина.

"Китай для нас является партнером, конкурентом и системным соперником, - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед законодателями в Берлине после визита в Китай в начале этого месяца. К сожалению, у нас сложилось впечатление - я хочу, к сожалению, подчеркнуть, - что аспект системного соперничества становится все сильнее".

Она назвала действия Китая внутри страны и за рубежом

"более чем шокирующими". "Не только потому, что Китай ведет себя более оскорбительно внешне - можно сказать, агрессивно, - но и более репрессивно внутри страны" , - сказала она.

США и ЕС работают над созданием инструментов для замедления прогресса Китая в таких областях, как полупроводники и оборона. Союзники обсуждают экспортный контроль, более строгий контроль инвестиций и расширение сотрудничества в отношении важнейших материалов.

Канцлер Германии Олаф Шольц ведет тесные переговоры по этому вопросу с США, которые настаивают на глобальной блокаде доступа Китая к ключевым товарам. Одна цель: ограничение экспорта химикатов в Китай, которые используются для производства полупроводников.

Даже Италия, поддерживающая тесные связи с Пекином, ищет способы ограничить влияние китайской компании Sinochem на производителя шин Pirelli SpA, крупнейшим акционером которой она является. Возможные меры включают ограничение обмена информацией о конфиденциальных технологиях с любыми членами совета директоров, назначенными Sinochem.

Премьер-министр Джорджа Мелони также склоняется к выходу из соглашения о присоединении к вызывающей споры китайской инициативе "Один пояс, один путь", которая профинансировала инфраструктурные проекты по всему миру на сумму 900 млрд долларов. Италия - единственная страна "Большой семерки", которая присоединилась к этому плану.

Эти изменения понравятся администрации президента Джо Байдена, которая стремилась выступить единым фронтом с союзниками и распределить бремя неизбежных экономических последствий, которые придут с усилением конфронтации.

"Распределение бремени, когда дело доходит до экономического удара по защите вашей национальной безопасности, сложнее измерить количественно, а затем еще труднее реализовать" , - заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на мероприятии в Институте Брукингса в четверг.

"Но это фундаментальная концепция, благодаря которой альянсы функционируют эффективно".

По его словам, "игнорирование экономической зависимости, которая накопилась за десятилетия либерализации, стало по-настоящему опасным".

Китай и экономическая безопасность станут главными темами встречи лидеров G7 в Японии в следующем месяце, сообщил чиновник, знакомый с дискуссиями. Существует широкое согласие в отношении необходимости снижать риски, но не ломать полностью. Нарастает импульс для того, чтобы координировать реакцию на экономическое принуждение, не делая ничего автоматически.

"Официальные лица США в "Большой семерке" и за ее пределами проводят кропотливую работу по достижению консенсуса по экспортному контролю, проверке инвестиций, Тайваню и ряду других вопросов, - сказал Эндрю Смолл, старший научный сотрудник Индо-Тихоокеанской программы в Немецком Фонд Маршалла. - Европа и США двигались в одном направлении по одним и тем же вопросам по тем же причинам, что и Китай, только с разной скоростью и часто используя разные формулировки".

В подходе есть заметные оговорки. Примером тому служит недавняя поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Пекин, где он сказал, что Европе следует избегать вовлечения в конфликт между Китаем и США из-за Тайваня.

Европейские страны, включая Францию, а также Германию, хотят убедиться, что не происходит отрыва от китайского рынка. Как и США, они хотят больше снизить риск в чувствительных областях, включая квантовые вычисления, биотехнологии и критические полезные ископаемые.

Еще одним вызовом для Европы являются различные взгляды среди ее 27 государств-членов. Скорее всего, они будут продемонстрированы, когда лидеры блока встретятся в Брюсселе в следующем месяце и обсудят стратегию в отношении Китая.

Тем не менее официальные лица говорят, что чрезмерная зависимость Европейского Союза от российской нефти и газа, а также болезненный процесс диверсификации своих источников энергии после вторжения Москвы вынудили блок пересмотреть свою политику взаимодействия с авторитарными странами.

"Вашингтон и европейские столицы разделяют озабоченность по поводу проблем, связанных с экономическим принуждением, превращением экономических зависимостей в оружие, а также нерыночной политикой и практикой" , - говорится в совместном заявлении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Джо Байдена в прошлом месяце.

"Вторжение России в Украину также обострило европейское восприятие важности геополитических рисков для экономики, - сказал Смолл. - А поддержка Китаем России усилила ощущение Китая как идеологической угрозы и угрозы безопасности".

Напомним, в июне Европейский Союз пересмотрит и откалибрует стратегию в отношении Китая.