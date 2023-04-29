ОВА: Оккупанты убили и ранили гражданских на Херсонщине и Донетчине
Российские оккупационные войска убили и ранили еще несколько человек в Херсонской и Донецкой областях, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Донецкая ОВА, первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram.
По словам Соболевского, за сутки от вражеского обстрела на территории Херсонщины пострадало 7 человек.
Один погибший, шестеро получили ранения. Кизомыс, Станислав, Белозерка.
По данным Донецкой ОГА россияне также убили 1 жителя Донецкой области - в Торецке.
Еще 11 человек в области получили ранения.