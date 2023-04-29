По состоянию на утро 29 апреля: погибли 23, из них 4 ребенка. Травмировано 18, еще 17 человек спасли, сообщает Деловая столица.

В Умани во время разбора завалов разрушенной многоэтажки вспыхнул пожар. Это произошло из-за ветра — объяснили спасатели.

Оперативную информацию о ликвидации последствий обстрела в Умани Черкасской области сообщили в ГСЧС: погибли 23, из них 4 ребенка. Травмированы 18, еще 17 человек спасли. Психологи ГСЧС оказана помощь 115 гражданам. Спасатели с другими службами вывезли 247 куб. строительных остатков.

В настоящее время проводится разбор конструкций и поиск возможных погибших и пострадавших. На месте происшествия от ГСЧС работают 27 единиц техники и 106 бойцов личного состава.