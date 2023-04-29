Ракетный удар РФ по дому в Умани: в МВД назвали колличество жертв

В ходе идентификации тел выяснилось, что в результате удара по дому в Умани погибли пятеро детей. Разбор завалов продолжается, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы МВД Игоря Клименко.

По его словам, подтверждена гибель в результате ракетной атаки России 23 человек, из которых следователи и криминалисты полиции идентифицировали 22 тела.

"В процессе идентификации выяснилось, что погибли 5 детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет)", - написал Клименко.

Также он добавил, что без вести пропавшей считается одна женщина. Поиски продолжаются.