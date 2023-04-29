Ситуация с паводком в Киеве: уровень воды почти не изменился, но есть подтопления

Уровень воды в реке Днепр в Киеве по сравнению с прошлыми сутками почти не изменился, добавился лишь 1 см. Однако местами все еще есть подтопления, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы Киевской военной администрации Сергея Попко.

По его словам, на 10:00 уровень воды в г. Днепр, в Киеве у моста "Метро" составляет 9 291 см.

"По сравнению с прошлыми сутками он почти не изменился, добавил лишь +1 см. Уровень опасности гидрологических явлений остается - І (желтый)" , - сообщил Попко.

Он подчеркнул, что на данный момент по г. Киеву не зафиксированы аварийные подтопления.

"Но все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около более 20 см - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков" , - добавил Попко.

Напомним, что вчера в Киеве после трех дней подъема уровень воды пошел на убыль.

Как сообщалось, синоптики прогнозируют вторую волну подтоплений в конце апреля - начале мая.