Российская агрессия в Украине забрала жизни почти пол тысячи детей
За время полномасштабного вторжения более 953 детей получили ранения разной степени тяжести, сообщает Деловая столица.
По состоянию на утро 29 апреля 2023 года более 1 428 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 475 детей погибли и более 953 получили ранения разной степени тяжести.
Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 452, Харьковской — 275, Киевской — 128, Херсонской — 94, Запорожской — 89, Николаевской — 88, Черниговской — 69, Днепропетровской — 67, Луганской — 66.
28 апреля в результате обстрела государством-агрессором гражданской инфраструктуры г. Умань Черкасской области ракета попала в 9-этажный жилой дом. Полностью разрушен подъезд многоэтажки. Среди погибших 4 детей: девочки 8 и 10 лет и мальчики 15 и 1,5 года.
29 апреля из-за обстрела врагом Семеновского района Черниговской области получил ранение 14-летний мальчик.