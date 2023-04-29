Зеленский о военной помощи: были моменты, когда нас подводили

В войне у нас были моменты, когда страны подводили нас с оказанием военной помощи. Когда Украина рассчитывала на ту или иную поддержку, которой в результате не было, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Владимира Зеленского во время интервью для представителей финских, шведских, датских и норвежских СМИ.

"На войне очень важно все делать вовремя. И рассчитывать на тех, кто тебе, что-то пообещал или дал слово. На этой войне у нас были моменты, когда нас подводили. Я хочу поблагодарить, что этого не было с вашими странами (Зеленский общался с финскими, шведскими, датскими и норвежскими журналистами - ред.)" , - рассказал президент.

При этом он не указал, о каких именно странах и помощи идет речь.