Страна-террористка снова вывела в Черное море ракетоносители, сообщает Деловая столица.

Россия вывела в Черное море ракетоносители, по информации ОК "Юг".

В Черном море усилился шторм, но враг продолжает держать корабельную группировку в количестве 15 единиц, среди которых 5 больших десантных кораблей и 2 надводных ракетоносителя, максимальное снаряжение "Калибрами" которых составляет 16 ракет.

Угроза ракетного удара остается высокой. Следует прислушиваться к сигналам воздушной тревоги, не пренебрегать собственной безопасностью.