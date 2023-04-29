Зеленский: контрнаступление будет, я верю, что оно будет успешным

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина готовится к контрнаступлению, но чтобы сохранить больше жизней, нужно оружие, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам.

"Контрнаступление будет, я верю, что оно будет успешным и мы сможем деоккупировать наши территории.

Я не готов говорить, когда это будет, каким образом. Да, многие вещи зависят от нас, но есть много деталей в поставке того или иного оружия...

Мы хотим сохранить как можно больше жизней, поэтому решающее значение имеет оружие".

Президент также верит, что Украина вернет свой Крым.

Зеленский рассказал, что "были моменты", когда партнеры подводили по поставкам техники.

Верховный главнокомандующий также напомнил и о влиянии погоды на начало контрнаступления.