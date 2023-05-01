Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным

Без преувеличения весь мир в ожидании украинского наступления, которое может определить дальнейшее течение и даже конец войны, пишет Уляна Безпалько, РБК-Украина.

"Большое" наступление россиян, начавшееся в феврале, принесло им лишь ограниченные тактические успехи огромной ценой. Вымотанность противника и его фокус в отдельных направлениях дает Украине окно возможностей, чтобы нанести свой удар.

Президент Чехии и генерал в отставке Петр Павел заявил, что у нашей страны будет только одна попытка для большого контрнаступления в этом году. И это мнение высказывают многие западные чиновники в более обтекаемых формулировках. В Украине же просят партнеров избегать подобной риторики, видя риски в явно перегретых ожиданиях.

В любом случае, ставки Украины и ее союзников на весенне-летнюю кампанию очень высоки. Этот год может стать решающим в войне, а ожидаемая операция ВСУ – переломным моментом.

Как Путин может всех переиграть

Бои на трех из пяти направлений, где Россия начинала свое наступление в феврале, по сути, закончились для нее неудачей. Попытка штурма Угледара – вторая по счету с начала великой войны – нанесла агрессору лишь колоссальные потери. Наступление в сторону Купянска фактически остановилось так же незаметно, как и началось. Несколько километров, которые оккупантам удалось пройти из Кременной района, также не сильно приблизили их к Лиману.

В Совете нацбезопасности США допустили, что с улучшением погоды россияне могут снова пойти в наступление на нескольких участках фронта. Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в разговоре с изданием предположил, что речь может идти разве что о тех трех направлениях, где оккупанты потерпели поражение во время зимней кампании - Угледарское, Купянское и Лиманское. Но, по словам спикеров Восточной и Таврической операционных зон, враг сейчас не демонстрирует на этих участках фронта какой-либо аномальной активности.

Единственные локации, где противник смог добиться тактических продвижений с начала года и продолжает интенсивные бои – это районы Авдеевки, Марьинки и Бахмута.

Вражеские войска сначала пытались штурмовать Авдеевку в лоб. Город расположен на открытой местности, плюс промзона – это надежный укрепрайон, что на сумму усложняет любые фронтальные атаки. Затем оккупанты хотели взять ее в "клещи" и с обоих флангов имели определенный успех, но затем были остановлены нашими войсками.

"Поэтому теперь они пытаются обойти город, взяв соседнюю Марьинку. В отличие от Авдеевки, там лесистая местность, там есть лесополосы. Далее, заняв Марьинку, противник хочет получить возможность обстреливать дороги, ведущие непосредственно к Авдеевке. А после этого полностью блокировать город" , – объяснил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

Он уточнил, что на Марьинском и Авдеевском направлении ежедневные потери россиян составляют 1-2 роты убитыми и ранеными. Грубо говоря – это несколько сотен человек. Приблизительно такие же потери у оккупантов в районе Бахмута – примерно 100 погибших ежедневно. Агрессор давит на наши позиции в городе с востока. Украинские подразделения контролируют только западные кварталы Бахмута.

"Все усилия противник сосредоточил именно на том, чтобы охватить наши позиции или выбить украинские подразделения из Бахмута, а также взять под огневой контроль и захватить пути, ведущие в город. Возможность доставлять туда провиант, боеприпасы, медикаменты, необходимое снаряжение и эвакуировать " , – рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Ситуация в городе, который сегодня остается ключевой целью россиян, уже не раз проходила критические периоды. Из утечки Пентагона, проанализированной The Washington Post, следует, что США еще с января советовали Украине покинуть Бахмут. Но наше командование решило продолжать оборону, чтобы истощать силы врага и не дать ему расширить фронт.

Москва уже неоднократно заявляла, что захват Бахмута якобы заложит основу для установления контроля над всей Донецкой областью. Но на самом деле этот город представляет для противника даже большую символическую, чем оперативную ценность. Российская пропаганда преподносит бои за Бахмут как вторую "битву за Сталинград". Именно поэтому Кремль бросает туда почти все силы, чтобы впервые за десять месяцев "отрапортовать" своей аудитории хоть о какой-то "победе".

"На Бахмутском направлении против нас воюет 25,6 тысяч личного состава, 65 танков, 450 боевых бронированных машин, 154 пушки, 56 реактивных систем залпового огня. Это больше, чем армия Чехии или Венгрии" , - отметил Череватый.

Главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин, чьи бойцы принимают участие в захвате Бахмута, недавно написал статью о важности города и посоветовал Кремлю закончить войну. И эти тезисы, вероятно, появились в российском информпространстве неспроста.

Собеседники РБК-Украина во власти утверждают, что Москва поставила себе очередной дедлайн по оккупации Бахмута – 9 мая. А потом, по одной из версий, Путин может объявить на этой "победной ноте" об окончании войны: мол, "все цели "сво" выполнены, украинская армия разбита".

Определенная логика в этом есть. Не факт, что, взяв Бахмут, россияне будут способны физически продолжать наступление. После изнурительных боев за северодонецкую агломерацию прошлым летом продвижение противника забуксовало на месяцы. Далее, после украинского наступления, Россия станет только терять оккупированные территории. То есть, со стороны Москвы "окончание войны" станет попыткой зафиксировать то, что они забрали.

Если Россия объявит о завершении войны до наступления ВСУ, существует риск, что мировые лидеры будут убеждать нас начать переговоры вместо военной операции. Тем более что политиков, выступающих за мир не в интересах Украины, не становится меньше. Если же Кремль заявит о том, что заканчивает войну и хочет переговоров, круг миротворцев только расширится. Именно поэтому задача Украины – удерживать оборону Бахмута и не дать Москве хоть какой-то "победы", по крайней мере, до начала нашего наступления.

Что может быть после украинского наступления

Украинское наступление уже несколько месяцев остается топ-темой как в Украине, так и за границей. Ведущие иностранные СМИ почти в онлайн-режиме анализируют, как готовится ВСУ, в какие сроки и куда нанесет удар. Если сопоставить заявления, озвученные западными политиками и информацию от источников РБК-Украина, отправной точкой нашего наступления может стать май или июнь.

Но важно понимать, что подготовка и старт операции привязаны ко многим обстоятельствам, которые не всегда зависят от украинской армии. Это и погода, и поставка техники, и ситуация на линии противника. Поэтому наше наступление так или иначе начнется в тот момент, который Генштаб сочтет подходящим. "Подгонять" его под любые сроки или даты – это риск, что наши войска столкнутся с неудачей.

Министр обороны Алексей Резников на днях заявил, что подготовка к наступлению на завершающей стадии. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, страны Альянса уже передали Украине 98% обещанной бронированной техники и вооружили более 9 бригад ВСУ, готовящихся к операции. Эта цифра ранее уже упоминалась в просочившихся из Пентагона документах. В них также говорилось, что еще три бригады Украина будет вооружать самостоятельно. Для понимания одна бригада – это от 4 до 8 тысяч человек.

Данные о том, куда украинская армия нанесет удар, Генштаб по понятным причинам держит в секрете. Россияне активно готовятся к атаке на юге, в районе Мелитополя. О возможном прорыве к Азовскому морю пишет и западная пресса. Хотя в прошлом году, когда все ждали наступления на Херсон, украинская армия за счет эффекта тактической неожиданности сумела параллельно уволить и большую часть Харьковской области. Так что можно предположить, что и на этот раз ВСУ будет вести наступление не на одном оперативном направлении.

Большая утечка из Минобороны США продемонстрировала, что западные партнеры по крайней мере еще в феврале довольно сдержанно оценивали перспективы предстоящей битвы. Американская разведка не верит, что Украина сможет вернуть себе столько же территорий, сколько это удалось сделать минувшей осенью.

Собеседники в военных органах объясняют: пессимистические анализы США базируются сугубо на сравнении количества войск, артиллерии, боеприпасов, танков и самолетов у противоборствующих сторон. И в этом плане у нашего противника действительно есть преимущество. Но американские прогнозы совсем не принимают во внимание, например, смекалку и мотивацию украинских войск. Это, кстати, те же факторы, которые США не учли, когда прочили падение Киева за 72 часа.

Наступление Украины в любом случае повлияет на ход и исход войны. Но очень сложно наверняка спрогнозировать исход еще не начавшейся битвы. Сценариев дальнейшего развития событий может быть сразу несколько.

Первый – оптимистичный – это полный успех и достижение всех целей, определенных в рамках этой операции. Российская оборона начнет рушиться. Очередное большое поражение агрессора обострит упаднические настроения во всех слоях общества. Гипотетически это может заставить Путина вывести войска, тогда как пропаганда режима выдаст капитуляцию за "победу".

С другой стороны, демонстрация того, что украинская армия способна добиваться побед на поле боя, сохранит импульс поддержки Запада и позволит развивать этот успех, вплоть до выхода на границы 1991 года.

Второй вариант – пессимистический – возможен, если наше наступление закончится так же, как и недавнее русское. Если мы не добьемся каких-либо успехов на фронте, война либо перейдет в позиционную борьбу с периодической эскалацией, либо партнеры будут толкать нас на "мировую". Если события будут развиваться по этому сценарию, тогда война может закончиться в этом году, но, очевидно, не желательным для Украины.