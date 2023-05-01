Генштаб: Россия уже потеряла почти 191 тысячу военных

Генштаб: Россия уже потеряла почти 191 тысячу военных
Фото: Facebook

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в захватнической войне против Украины потеряла уже 190 960 военных, 3 700 танков, 7 192 ББМ и 2 921 артиллерийскую систему.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 190 960 (+450) человек ликвидировано,
  • танков – 3 700 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 192 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 2 921 (+7) ед,
  • РСЗО – 544 (+0) ед,
  • средств ПВО – 295 (+0) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 476 (+1),
  • крылатые ракеты – 932 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 845 (+3) ед,
  • специальной техники – 359 (+2) ед.

Данные уточняются.

Новости

Популярные темы форума

analytics