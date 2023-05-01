Генштаб: Россия уже потеряла почти 191 тысячу военных

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в захватнической войне против Украины потеряла уже 190 960 военных, 3 700 танков, 7 192 ББМ и 2 921 артиллерийскую систему.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 190 960 (+450) человек ликвидировано,

танков – 3 700 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 7 192 (+3) ед,

артиллерийских систем – 2 921 (+7) ед,

РСЗО – 544 (+0) ед,

средств ПВО – 295 (+0) ед,

самолетов – 308 (+0) ед,

вертолетов – 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 476 (+1),

крылатые ракеты – 932 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 845 (+3) ед,

специальной техники – 359 (+2) ед.

Данные уточняются.