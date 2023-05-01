Украинские подразделения контратаковали в Бахмуте – Сырский
Украинские защитники отбили все вражеские атаки на Лиманском направлении и взяли в плен 10 оккупантов, в Бахмуте силы обороны контратаками заставили врага покинуть некоторые занимаемые позиции. Об этом сообшили на едийной площадке Сил обороны Military Media Center со ссылкой на командующего Восточной группировки войск Александра Сырского, сообщает Украинская правда.
"Чтобы продвинуться вперед враг применяет максимум усилий и не считается ни с чем. Несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы Вагнера, бойцов других частных компаний, десантников. Но взять город (Бахмут – ред.) под контроль противнику не удается.
Ситуация довольно сложная. Вместе с тем, на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и покинул некоторые позиции", - сообщил генерал.
По словам Сырского, на Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, но прорвать оборону украинских позиций врагу пока не удалось.
На Лиманском направлении защитники Украины в течение нескольких последних дней отбили многочисленные штурмы. Захватить украинские позиции враг также не смог. Россияне понесли потери, 10 захватчиков взяты в плен.