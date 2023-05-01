Каждый четвертый украинец оказался за чертой бедности – Всемирный банк

Уровень бедности в Украине в прошлом году вырос с 5,5% до 24,2% - за чертой бедности оказались 7,1 миллиона человек.﻿ Об этом говорится в отчете Всемирного банка, пишет The Guardian, сообщает Экономическая правда.

В Украине резко подорожали еда, топливо и услуги – некоторые из них на 50%.

"Учитывая, что безработица неофициально составляет 36%, а инфляция достигла 26,6% в конце 2022 года, в будущем все больше украинцев может оказаться за чертой бедности" , - предупредил региональный директор учреждения из Восточной Европы Аруп Банерджи.

Что касается уровня бедности, то большой разрыв наблюдается между городами и деревнями. Наиболее ощутимы последствия обнищания именно в сельской местности.

Экономист Елена Билан рассказала, что ситуация могла быть еще хуже без огромного пакета финансовой поддержки со стороны международного сообщества.

"Мы наблюдаем падение ВВП на 30% преимущественно потому, что Украина экспортирует 80% своих товаров через порты, к которым она больше не имеет доступа. У нас была инфляция в 26% – опять же, что могло быть и хуже – но зарплаты людей также остались неизменными, а валюта обесценилась по отношению к доллару на 20%" , - рассказала она журналистам.

Билан добавила, что наиболее проблемным в этой ситуации остается вопрос трудоустройства.