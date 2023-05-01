Ночной удар на Павлограду: 34 человека пострадали, из них 5 детей

Количество пострадавших из-за ночной ракетной атаки на Павлоград Днепропетровской области достигло 34 человек, из них 5 детей. Об этом сообщил﻿ глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Уже 34 пострадавших из-за ракетного удара по Павлоградскому району. Из них пятеро детей. Самой младшей девочке - всего 8 лет" , - сообщил Лысак.

По его словам, у пострадавших ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравление продуктами горения. Две женщины, 45 и 55 лет находятся в реанимации. Остальные лечатся амбулаторно.