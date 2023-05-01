В России подорвали пути: сошел с рельсов поезд с нефтью - СМИ

В российской Брянской области сегодня сошел с рельсов поезд, загруженный нефтепродуктами. Предварительно, это произошло из-за подрыва железной дороги.﻿ Об этом, со ссылкой на российский Telegram-канал Baza, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"На перегоне Рассуха-Унеча железнодорожный поезд с 60 вагонами, загруженный нефтепродуктами и пиломатериалами, сошел с рельсов из-за повреждения полотна. Предварительно, незадолго до схода поезда произошел подрыв железной дороги" , - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, в настоящее время 7-8 вагонов лежат на боку. Там произошел пожар. На месте находятся экстренные службы.

Напомним, что сегодня в Ленинградской области РФ неизвестные подорвали опору линии электропередач (ЛЭП). Была угроза уничтожения второй, но ее якобы вовремя разминировали.