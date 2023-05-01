Отдал 80% прибыли. ПриватБанк заплатил дивиденды в бюджет

Государственный ПриватБанк по итогам работы в 2022 году выплатит дивиденды в госбюджет в размере 24,16 млрд грн.﻿ Это составляет 80% от чистой прибыли банка за указанный период, сообщили в Привате, сообщает Новое время.

Соответствующее распоряжение принял Кабинет министров.

Кабмин также утвердил годовой отчет ПриватБанка, согласно которому его чистая прибыль составила 30,2 млрд грн (на 13,7% меньше, чем в 2021 году).

По итогам 2021 года ПриватБанк также выплатил в госбюджет в виде дивидендов 80% чистой прибыли, что составило 28 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Нацбанк перечислил в госбюджет 71,87 млрд своей прибыли, что стало рекордным показателем для НБУ.