НБУ предлагает снизить ставки по микрокредитам: сейчас это 1500% годовых

Национальный банк предлагает внести изменения в закон "О потребительском кредитовании", в частности, установить предельные нормы кредитных ставок. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Установление предельных процентных ставок по кредитам является устоявшейся практикой регуляторов в странах ЕС, Великобритании и США.

"Максимальный размер реальной дневной процентной ставки, то есть общих расходов по потребительскому кредиту, выраженных в процентах за день пользования кредитом от общего размера выданного кредита, не должен превышать сумму из расчета 0,8% в день. Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5%" , – отмечают в Нацбанке.

Также регулятор предлагает снизить чрезмерную долговую нагрузку на одного потребителя. Для этого Совету предлагается предоставить Национальному банку право устанавливать минимальные требования к процессу проверки кредитоспособности заемщика.

"Поскольку на сегодняшний день отдельные финансовые компании не имеют подобных требований, оценка кредитоспособности заемщика практически не осуществляется. В то же время, сам кредитор сознательно выбирает бизнес-модель, за которой добросовестный заемщик платит заоблачные проценты не только за себя, но и за тех, кто не выполняет свои обязательства" , - пояснили в учреждении.

Также в изменениях в закон НБУ предлагает ввести дополнительные штрафные санкции за нарушение установленных требований, поскольку правила без ответственности за их нарушение обычно не действуют.

"Вопрос нравственного поведения при урегулировании просроченной задолженности уже решен. Национальный банк осуществляет постоянное наблюдение за поведением кредиторов и коллекторов. А вот кредиты под более чем 1 500% годовых – крайне нездоровая практика.