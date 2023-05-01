Резников считает, что РФ получит сигнал забыть о реванше и распадется сама

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что приговор военного трибунала против Владимира Путина и других руководителей нынешней России станет сигналом для РФ воздержаться от попытки нового нападения и реванша, также он прогнозирует распад Российской Федерации, сообщает Украинская правда.

Резников уверен, что 24 февраля 2022 года началась "эпоха украиноцентризма", а сейчас происходит "эволюция в головах лидеров стран": они уже верят в то, что возможна победа Украины – и подавляющее большинство подразумевает под этим выход к границам 1991 года.

"Даже если они думают о каких-то очередных уровнях эскалации, красных линиях – этого звучит все меньше и меньше. И они все уже говорят: "Переговоры? Окей, мы поддерживаем Украину. Когда она будет готова и на условиях (будут переговоры – ред.). Уже совсем иначе звучит этот тезис. Все понимают, что рано или поздно война будет завершена и надо будет что-то обсуждать" , – добавил Резников.

По словам министра, на последней встрече в формате "Рамштайн" речь шла о так называемом "Нюрнберге-2" – военном трибунале над руководителями России.

"Когда они (партнеры) меня спрашивают, как я вижу победу, я им всегда говорю: первое – это освобождение наших территорий до состояния 1991 года, здесь без сомнений. Как юрист я верю свято в то, что закладка архитектуры безопасности и гарантий, что на Украину россияне не нападут с целью реванша в будущем, будет не только союз в качестве НАТО или двусторонние договоренности с партнерами.

Мощная армия – это обязательно (во избежание повторной войны – ред.). Но должен быть приговор международного трибунала для военных преступников Кремля и этой банды мафиози. Путин и его окружение должны сесть. Даже если он уже будет заочно осужден...

Должен быть приговор. Это будет главным сигналом для их потомков, что забудьте о реванше. Хотите быть нормальными людьми, жить в цивилизованном мире, ездить отдыхать, учиться, заниматься бизнесом – меняйтесь, принципиально меняйтесь, с точки зрения режима.

Об этом слышат мои коллеги – и многие министры обороны разных стран поддерживают эту идею, и некоторые даже проекты по созданию юридической платформы для этого я слышу от моих коллег-министров... (...).

Поэтому я сказал, что с точки зрения настроений "Рамштайн-11" приведет к "Нюрнбергу-2" , - сказал министр.

﻿На вопрос, нужно ли для "дерашификации, денацификации России, разобрать ее на части", как был разделена Германия, Резников ответил, что принуждать к этому не надо, потому что Российская Федерация – "это принудительное образование" и "они сами развалятся на национальные независимые субъекты".

"Конечно, это беспокоит наших западных партнеров. Немножко они переживают. Так проще, когда один все держит – они думают, что с ним проще договариваться. Повторяю: эволюция произошла и она продолжается. И это пройдет, и будут воспринимать отдельными субъектами. То, что они называют "субъекты Федерации" – они станут реальными субъектами.

То есть парад суверенитетов на территории Российской Федерации нас всех ждет. Мы это точно увидим" , - отметил министр.

По словам Резникова, единственное, что интересует партнеров в этом плане, – как не допустить попадания ядерного оружия РФ в разные руки.

Также министр отметил, что Будапештский меморандум для Украины не сработал, на нее напал один из гарантов безопасности. Поэтому нужна новая архитектура безопасности, которой Украина сможет доверять и которая сработает, "если не дай Бог что-то".

Нюрнбергский процесс – международный судебный процесс, который проводили союзники против представителей Третьего Рейха за подготовку и осуществление вторжений Германии в другие страны и другие преступления во время Второй мировой войны. В период с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года Международный военный трибунал судил 21 самого важного из живых руководителей нацистской Германии и 6 немецких организаций.